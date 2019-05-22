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Культура Рязань Фото 22 мая 2019 13:38 | Просмотров:

В Рязани выступит Елена Войнаровская

В четверг, 23 мая, в Рязани выступит Елена Войнаровская, солистка легендарной одесской группы “Flёur”.

После распада группы Елена продолжает сольную карьеру, записывает авторские песни, близкие по эстетике романтичному духу Flёur. В Рязани Елена выступит с новым составом группы. Поклонники услышат песни из наследия Flёur, композиции с сольных альбомов Елены в обрамлении фортепиано, виолончели, флейты. Также будет презентация новых песен.

Концерт состоится в кафе-клубе “Старый парк” по адресу Газетный переулок, дом 2. Билеты можно купить онлайн на сайте qtickets.ru. Справки по тел. кафе 25-23-20.

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