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Культура Рязань 20 мая 2019 11:52 | Просмотров:

В Рязани выступил известный пианист-виртуоз Денис Мацуев

В воскресенье, 19 мая, в Рязанской филармонии выступил всемирно известный пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев. В программе фортепианного вечера прозвучала музыка Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, П. Чайковского, С. Рахманинова и С. Прокофьева.

Благородное звучание рояля неизменно любимо как меломанами, так и неискушенными слушателями. Каждый клавирабенд – по-своему резонансное музыкальное событие. Неслучайно в этом году в нашем городе пройдет I Международный фортепианный конкурс русской музыки, где поклонники короля среди инструментов познакомятся с новыми талантами, сообщает сайт Рязанской филармонии.

Для Дениса Мацуева, чьи творческие отношения с рязанской сценой длятся уже 20 лет, выступления в концертном зале – приятная традиция. Несмотря на сложный график (буквально за день до концерта он вернулся из Нур-Султана, где завершился организованный музыкантом конкурс Astana Piano Passion), музыкант с радостью принял приглашение выступить для рязанцев.

–  Я вообще человек ностальгический, – признался Д. Мацуев, – у меня очень много воспоминаний связано с Рязанью. Например, в парке рядом с филармонией каждый раз я гуляю перед выступлением. Очень часто получается, что мои рязанские концерты проходят в мае. Поэтому ваш город в моей памяти – зеленый, наполненный листвой и солнцем.

Нельзя не сказать, что совсем скоро Денис Мацуев займёт кресло председателя жюри XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского в номинации «Фортепиано».

В программу концерта вошли произведения, которые составляют золотой фонд фортепианной литературы – соната №3 до мажор Л. ван Бетховена, вариации на тему Корелли С. Рахманинова, баллада №4 фа минор Ф. Шопена, «Размышление» П. Чайковского и соната №7 си-бемоль мажор С. Прокофьева.

Фото Андрея Павлушина

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