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Культура Рязань 30 мая 2019 13:24 | Просмотров:

В Рязани впервые пройдёт театральный чемпионат по мини-футболу

В Рязани впервые пройдёт чемпионат по мини-футболу среди театров «Вся наша жизнь – игра». Об этом в четверг, 30 мая, рассказали на пресс-конференции в театре кукол.

Чемпионат по мини-футболу пройдёт 3 июня в 17.00 на стадионе «Олимпиец».

В нём примут участие 8 команд.

На пресс-конференции провели официальную жеребьёвку. В первом туре встретятся ФК «Рязань» и Театр на Соборной, Музыкальный театр и Театр драмы, Театр кукол и Рязанская областная филармония, команда «Олимпиец» и Театр «Переход».

Отметим, что чемпионат посвящён Году театра и 80-летию регионального отделения театральных деятелей России

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