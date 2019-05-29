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Выбор редакции Культура Рязань 29 мая 2019 09:36 | Просмотров:

В Рязани состоится презентация альбома автора-исполнителя Ольги Чикиной

30 мая в 19.00 на площадке Музейно-выставочного центра «Фотодом» (Почтовая, 58) состоится концерт самобытного рязанского автора-исполнителя Ольги Чикиной. Это – настоящий праздник и подарок для всех поклонников её творчества, поскольку послушать Чикину в Рязани удаётся крайне редко. Вместе с Ольгой в этот вечер выступит её товарищ по музыкально-сценическому жанру Псой Короленко.

Концерт приурочен к вышедшему на днях новому альбому Ольги Чикиной «Всё Не Так, Как Кажется», в создании которого Псой принял непосредственное участие. Подробно про альбом можно прочитать здесь, а скачать его – отсюда.

По просьбе артистов вход на предстоящий концерт будет свободным, а для тех зрителей, кто захочет выразить признательность Ольге и Псою – предусмотрена шляпа.

До и после концерта в «Фотодоме» можно будет приобрести альбом «Всё Не Так, Как Кажется», а также различный мерч, который Ольга как талантливый художник-график разработала по мотивам песен новой пластинки сама.

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