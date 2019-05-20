В Рязани снова пройдёт фестиваль «Весело да громко казаки поют»

В воскресенье, 2 июня, традиционный фестиваль казачьей культуры «Весело да громко казаки поют» будет проводиться одновременно на двух площадках Рязанской области – в 11.00 в селе Ижеславль Михайловского района Рязанской области и селе Старочернеево Шацкого района.

В программе фестиваля:

– посещение Христорождественского храма и Свято-Николо-Чернеевкого монастыря;

– праздничные богослужения;

– открытая областная выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства мастеров Рязанской области и регионов России, отражающих казачью тематику «Казачья ярмарка»

– выставка боевого оружия;

– межрегиональный фестиваль казачьей песни «Весело да громко казаки поют» с участием взрослых и детских народно-певческих, казачьих и хореографических коллективов;

– семинар-лаборатория руководителей народно-певческих, казачьих и хореографических коллективов «Рязанское казачество: истоки, традиция, современность»;

– полевая кухня для участников фестиваля «Казачья трапеза»;

– работа торговых рядов;

– детская анимационная программа.

В фестивале примет участие более 60 любительских творческих коллективов и более 70 мастеров декоративно-прикладного искусства из 25 муниципальных образований области.

Откроет фестивальную концертную программу выступление сводного хора. В его исполнении прозвучат «Прощание славянки» муз. В. Агапкина, сл. А. Мингалёва и «Весело да громко» муз. С. Захарова, сл. М. Алейникова.