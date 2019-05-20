Главная > Рязань > Культура 
Культура Рязань 20 мая 2019 15:08 | Просмотров:

В Рязани снова пройдёт фестиваль «Весело да громко казаки поют»

В воскресенье, 2 июня, традиционный фестиваль казачьей культуры «Весело да громко казаки поют» будет проводиться одновременно на двух площадках Рязанской области – в 11.00 в селе Ижеславль Михайловского района Рязанской области и селе Старочернеево Шацкого района.

В программе фестиваля:

– посещение Христорождественского храма и Свято-Николо-Чернеевкого монастыря;

– праздничные богослужения;

– открытая областная выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства мастеров Рязанской области и регионов России, отражающих казачью тематику «Казачья ярмарка»

– выставка боевого оружия;

– межрегиональный фестиваль казачьей песни «Весело да громко казаки поют» с участием взрослых и детских народно-певческих, казачьих и хореографических коллективов;

– семинар-лаборатория руководителей народно-певческих, казачьих и хореографических коллективов «Рязанское казачество: истоки, традиция, современность»;

– полевая кухня для участников фестиваля «Казачья трапеза»;

– работа торговых рядов;

– детская анимационная программа.

В фестивале примет участие более 60 любительских творческих коллективов и более 70 мастеров декоративно-прикладного искусства из 25 муниципальных образований области.

Откроет фестивальную концертную программу выступление сводного хора. В его исполнении прозвучат «Прощание славянки» муз. В. Агапкина, сл. А. Мингалёва и «Весело да громко» муз. С. Захарова, сл. М. Алейникова.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.8K
18 мая 14:43

Главные фото уходящей недели
2.7K
18 мая 14:18

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»
2.2K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.5K
18 мая 14:22

Рязанцы увидели изделия, изготовленные учащимися образовательных учреждений
1.4K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.2K
18 мая 11:56

Рязанцы открыли пляжный сезон
1.2K
18 мая 13:18

Губернатор Рязанской области принял участие в озеленении региона
1.0K
18 мая 11:37

История здания, которое имело огромное значение в решении финансовых и социальных проблем Рязани
857
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
837
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
Вверх