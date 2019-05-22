В Рязани пройдёт концерт Тысячного сводного хора

В пятницу, 24 мая, в Рязани на площадке перед филармонией в Рязани пройдёт ежегодный концерт Тысячного сводного хора. Участниками мероприятия станут городские хоры, а также коллективы 28 муниципалитетов. Об этом на пресс-конференции во вторник, 21 мая, рассказала заместитель директора по организации концертной деятельности Рязанской областной филармонии Мария Зорко.

По её словам, новая площадка выбрана неслучайно. У музыкантов есть профессиональная потребность более тесно пообщаться и провести более качественную репетицию с муниципальными хорами. По техническим возможностям сделать это в Кремле невозможно.

­– Мы немного волнуемся и переживаем о том, как это будет. Наши муниципалы приезжают к нам днём, мы организуем хорошую репетицию в зале Филармонии с оркестром. Мы сможем более подробно объяснить хоровые задачи, – сказала Мария Зорко.

Кроме того, в Рязанском кремле невозможно озвучить весь хор. Во время выступления на площадке перед филармонией микрофоны будут у всех.

– Все волнуются, кроме нас. Потому что я уверен, что для волнения нет никаких предпосылок. По одной простой причине – дома и стены помогают, – отметил дирижёр Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергей Оселков.

Отметим, что часть репертуара концерта будет посвящена театральным постановкам. Пролог концерта будет посвящён Кириллу и Мефодию. Также будут звучать популярные мелодии российских композиторов.

Фотография с сайта Рязанской областной филармонии