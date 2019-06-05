В Москве открылись XVIII Международных научных чтения, посвящённые 190-летию со дня рождения Н.Ф. Фёдорова

Во вторник, 5 июня, в Москве открылись XVIII Международных научных чтения, посвящённые 190-летию со дня рождения выдающегося русского мыслителя, родоначальника традиций отечественного космизма, философа и теоретика библиотечного и музейного дела Н.Ф. Федорова, малой родиной которого является с.Ключи Сасовского района.

Юбилейные чтения продлятся пять дней. В открытии мероприятия, которое состоялось в Российской государственной библиотеке, приняли участие представители учреждений культуры, ученые, писатели из России, в том числе из Рязанской области, а также ряда зарубежных стран: Франции, Германии, Италии, Сербии, Японии, Польши, Словении, США.

В ходе пленарного заседания были представлены доклады о современном значении идей Н.Ф. Федорова, подведены итоги первого года работы над проектом Федоровской энциклопедии. Российская государственная библиотека презентовала коллекцию книг, статей, документов, связанных с именем философа, которая создается в рамках Национальной электронной библиотеки.

6 июня юбилейные чтения продолжатся в Институте мировой литературы РАН и Институте философии РАН, а также в Библиотеке № 180 ЦБС ЮЗАО г. Москвы, где более двадцати лет работает Музей-библиотека Н.Ф. Федорова.

7 июня, в день 190-летия со дня рождения Н.Ф. Федорова, в Рязанской области откроется выездная сессия чтений. В библиотеке им. Горького запланирована дискуссия философов и историков, филологов и педагогов, культурологов и художников, музеологов и библиотечных деятелей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Воронежа, Нижнего Новгорода, Курска, Владивостока и других регионов. Вместе с известными учеными выступят молодые исследователи, студенты и аспиранты российских и зарубежных вузов.

8–9 июня участники и гости чтений проедут по местам, связанным с жизнью Н.В Федорова: посетят г. Шацк, с. Ключи Сасовского района, которое является малой родиной ученого, а также г. Сасово, где в Центральной библиотеке уже 10 лет работает Краеведческий центр имени Н.Ф. Федорова.