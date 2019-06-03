Рязанцы познакомились с трудами философа Фёдорова

В понедельник, 3 июня, в Рязанской областной библиотеке имени Горького открылась выставка «Глашатай бессмертия. Жизнь и философские идеи Н.Ф. Фёдорова».

Экспозиция посвящена 190-летию со дня рождения основоположника русского космизма и философа Николая Фёдоровича Фёдорова. Всего на ней представлено около 150 различных документов. Это труды Н.Ф. Фёдорова и литература о нём из фонда библиотеки. Основные разделы выставки посвящены его биографии и философским идеям.

По словам сотрудников библиотеки, главная задача заключается в том, чтобы познакомить рязанцев, а в особенности молодое поколение, с наследием Николая Фёдоровича Фёдорова.

– Сегодня, в преддверии научных чтений, мы и открываем нашу выставку, которая подготовлена сотрудниками библиотеки и краеведами. И, давая старт юбилейным событиям в честь Н.Ф. Фёдорова на Рязанской земле, выражаем надежду, что мы справимся с той миссией, которая на нас возложена, – отметила директор библиотеки имени Горького и председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина.

Отметим, что увидеть документы, представленные на выставке,и познакомиться с трудами философа, можно будет в библиотеке до 30 июня.