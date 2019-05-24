Рязанцев приглашают на выставку «Былого не могу забыть»

В четверг, 23 мая, в Рязани открылась выставка живописи и графики «Былого не могу забыть». В экспозицию вошли более 60 произведений Сергея Пырсина и Веры Болдыреваой-Семёновой-Тян-Шанской – художников, чьи имена связаны с рязанским краем.

Сергей Андреевич Пырсин (1868–1962) – активный участник и организатор художественных выставок в Рязани в начале XX века, один из учредителей «Общества Рязанского художественно-исторического музея». На экспозиции представлены произведения, созданные автором в пору обучения и проживания в Дюссельдорфе из фондов Рязанского художественного музея.

Вера Дмитриевна Болдырева-Семёнова-Тян-Шанская (1883–1984) – живописец, график, член Союза художников СССР. На выставке представлено около 40 работ Веры Дмитриевны из фондов Липецкого краеведческого музея. Самое раннее произведение датируется 1908 годом, самая поздняя относится к 1960-м.

Посетить экспозицию можно до 14 июля в Рязанском художественном музее имени И.П. Пожалостина (ул. Свободы, 57). Вход осуществляется ежедневно с 11.00 до 18.00, по четвергам до 20.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца.