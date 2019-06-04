Рязанцев приглашают на летний праздник в Константинове

8 июня в Государственном музее-заповеднике С.А.Есенина пройдёт «Летний праздник в Константинове».
В этот день в 12.00 на летней эстраде выступит Светлана Белова – певица, композитор, член союза композиторов Подмосковья.
В 13.00 в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове» пройдет концерт казачьего ансамбля «Станица Православная» Милославского Районного Дома культуры (художественный руководитель ансамбля – Сергей Захаров).
Недалеко от летней эстрады посетители смогут познакомиться с традиционными играми Рязанского края, поиграть в крокет и посмотреть спектакль в балагане Петрушки.
В ремесленном ряду можно будет приобрести изделия русских народных промыслов и декоративно-прикладного творчества и даже увидеть процесс их изготовления.
Начало праздника в 12.00.