Рязанцев приглашают на летний праздник в Константинове

8 июня в Государственном музее-заповеднике С.А.Есенина пройдёт «Летний праздник в Константинове».

В этот день в 12.00 на летней эстраде выступит Светлана Белова – певица, композитор, член союза композиторов Подмосковья.

В 13.00 в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове» пройдет концерт казачьего ансамбля «Станица Православная» Милославского Районного Дома культуры (художественный руководитель ансамбля – Сергей Захаров).

Недалеко от летней эстрады посетители смогут познакомиться с традиционными играми Рязанского края, поиграть в крокет и посмотреть спектакль в балагане Петрушки.

В ремесленном ряду можно будет приобрести изделия русских народных промыслов и декоративно-прикладного творчества и даже увидеть процесс их изготовления.

Начало праздника в 12.00.