Рязанцам предлагают поучаствовать во всемирном парамузыкальном фестивале 

До 16 июня продлится приём заявок на Всероссийский смотр номеров детей и молодых людей для участия в осенних мероприятиях Всемирного парамузыкального фестиваля 2019 года.

Это мероприятие нацелено на демонстрацию равных возможностей для всех людей. В фестивале могут принять участие как индивидуальные исполнители от 6 до 30 лет, так и творческие коллективы, возраст участников которых – от 6 до 35 лет.

В числе номинаций всероссийского смотра: «пение»; «инструментальное исполнительство»; «танец»; «пластический номер»; «художественное слово»; «мелодекламация»; «номер оригинального жанра». Также можно будет показать свои таланты в номинациях «музыкальный театр», «песочная анимация», «цирк». Выступления участников смотра должны быть записаны на видео.

Подробности о фестивале и условия для участия в нём опубликованы на сайте: парамузыкальный.рф.