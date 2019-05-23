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Культура Рязань 23 мая 2019 10:04 | Просмотров:

Рязанцам предлагают поучаствовать во всемирном парамузыкальном фестивале 

До 16 июня продлится приём заявок на Всероссийский смотр номеров детей и молодых людей для участия в осенних мероприятиях Всемирного парамузыкального фестиваля 2019 года. 

Это мероприятие нацелено на демонстрацию равных возможностей для всех людей. В фестивале могут принять участие как индивидуальные исполнители от 6 до 30 лет, так и творческие коллективы, возраст участников которых – от 6 до 35 лет. 

В числе номинаций всероссийского смотра: «пение»; «инструментальное исполнительство»; «танец»; «пластический номер»; «художественное слово»; «мелодекламация»; «номер оригинального жанра». Также можно будет показать свои таланты в номинациях «музыкальный театр», «песочная анимация», «цирк». Выступления участников смотра должны быть записаны на видео. 

Подробности о фестивале и условия для участия в нём опубликованы на сайте:  парамузыкальный.рф. 

 

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