Рязанский театр кукол победил в трёх номинациях международного фестиваля

С 14 по 25 мая в Брянске проходил Международный славянский фестиваль «Театр+»( XXIV Международный фестиваль «Славянские театральные встречи»). Рязанскую область представлял коллектив Рязанского театра кукол, который одержал победу в следующих номинациях:
– Лучший спектакль (спектакль “ Женитьба”),
– Лучшая работа режиссера (Олег Жюгжда),
– Лучшая работа художника (Анастасия Кардаш).
Коллектив РИА “7 новостей” поздравляет своих друзей и желает Рязанскому театру кукол дальнейшего покорения творческого Олимпа.
Фото:https://vk.com/puppet_theatre_rzn