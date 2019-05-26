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Культура 26 мая 2019 08:47 | Просмотров:

Рязанский театр кукол победил в трёх номинациях международного фестиваля

С 14 по 25 мая в Брянске проходил Международный славянский фестиваль «Театр+»( XXIV Международный фестиваль «Славянские театральные встречи»). Рязанскую область представлял коллектив Рязанского театра кукол, который одержал победу в следующих номинациях:

 Лучший спектакль (спектакль Женитьба”), 

–  Лучшая работа режиссера (Олег Жюгжда), 

Лучшая работа художника (Анастасия Кардаш). 

Коллектив РИА “7 новостей” поздравляет своих друзей и желает Рязанскому театру кукол дальнейшего покорения творческого Олимпа.

 Фото:https://vk.com/puppet_theatre_rzn

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