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Культура Рязань Фото 22 мая 2019 14:11 | Просмотров:

Рязанский театр драмы получил награду “За оригинальную постановку классической пьесы”

В начале мая Рязанский театр драмы в четвёртый раз принял участие в XIII театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова в Тамбове.
По его итогам диплом и ценный приз “За оригинальную постановку классической пьесы” получила режиссёр–постановщик спектакля “Вишнёвый сад” Гульнара Галавинская.
Специальным дипломом жюри фестиваля награждена актриса Рязанского театра драмы Наталья Моргуненко за роль Раневской.
В 2016 году театр драмы привозил на этот фестиваль «Короля Лира». Годами ранее – «Правда хорошо, а счастье – лучше» и «Наполеона Первого».

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