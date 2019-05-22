Рязанский театр драмы получил награду “За оригинальную постановку классической пьесы”

В начале мая Рязанский театр драмы в четвёртый раз принял участие в XIII театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова в Тамбове.

По его итогам диплом и ценный приз “За оригинальную постановку классической пьесы” получила режиссёр–постановщик спектакля “Вишнёвый сад” Гульнара Галавинская.

Специальным дипломом жюри фестиваля награждена актриса Рязанского театра драмы Наталья Моргуненко за роль Раневской.

В 2016 году театр драмы привозил на этот фестиваль «Короля Лира». Годами ранее – «Правда хорошо, а счастье – лучше» и «Наполеона Первого».