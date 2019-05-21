На Фестивальном лете Рязани покажут спектакли на большом экране и выставки современных художников

21 мая в администрации Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая открытию Фестивального лета в городе. О новых и традиционных мероприятиях рассказали начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова, куратор проекта Фестивальное лето. Встречи на Почтовой Игорь Павлов, директор МБУК арт-центр Александо Милешкин.
Открытие Фестивального лета состоится 24 мая в 18.00 на улице Почтовой. В это же день стартует новый сезон «Встреч на Почтовой». На открытии будут организованы тематические, анимационные и интерактивные площадки. На главной сцена выступят кавер-группа «SmooZzy», детский музыкальный театр «Созвездие добра», Мария Фокина, Oksioma, театр «Переход» и другие. В этом сезоне все желающие могут принять участие в конкурсе «Моё лето в Рязани», главная идея которого заключается в том, чтобы посетить как можно больше мероприятий на Почтовой, получить «Паспорт участника и ответить на вопросы. В конце лета будут подведены итоги и победители получат призы.
В числе новых мероприятий лета – показ классических и современных театральных постановок на большом экране в Кремлёвском сквере. Показ будет проходить каждый четверг, в 19.00. Проект приурочен к Году театра в России. Жители города увидят лучшие российские спектакли, такие ка «Пиковая дама», «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Бесприданница», рок-опера «Юнона и Авось», «Шёпот сердца» Евгения Гришковца и многие другие.
Каждую пятницу в 18.00 на улице Почтовой будут проходить традиционные «Встречи на Почтовой». Каждую субботу в 18.00 на Лыбедском бульваре – четвёртый сезон молодёжного паркового опен-эйра «Арт-субботник». Каждое воскресенье в 18.00 в ЦПКиО – «Воскресный вечер в парке».
Ещё одно культурное событие лета – открытие «Подвала» на улице Почтовой, рядом с ФотоДомом. Каждую среду с 22 мая здесь будут проходить выставки рязанских молодых художников и дизайнеров.
Программа Фестивального лета «Встречи на Почтовой»
24 мая – открытие Фестивального лета
31 мая – Фестиваль детства «Современный ребёнок»
7 июня – открытие туристического сезона «Ключи от лета»
14 июня – арт-фест «Галерея»
21 июня – городская акция «Белый журавль»
28 июня – фестиваль молодёжи «Живи ярко»
5 июля – семейный фестиваль «История любви»
12 июля – фото-фестиваль «Объективное мнение2
19 июля – фестиваль инструментальной музыки «Современная классика»
26 июля – цирковой шапито-фест «Алле-оп!»
3 августа – День города- арт-променад «Вернисаж в стиле джаз»
9 августа – праздник здорового образа жизни «Рязань – город спортивный»
16 августа – форум древних городов
23 августа – ретро-фестиваль «Назад в 90-е»
30 августа – городской праздник «Волшебная страна знаний»
6 сентября – молодёжный фестиваль «Привет, студент!»
Закрытие фестивального лета
Программа молодёжного паркового open-air «Арт-Субботник»
1 июня – Фестиваль детского и юношеского творчества «Время джаза»
8 июня – концерт «Популярный драйв»
15 июня – фестиваль «День музыки The Beatles»
22 июня – фестиваль акустической музыки «Теплота»
29 июня – фестиваль ко Дню молодёжи «Новый андеграунд»
6 июля – концерт «Всё о любви» ко дню семьи, любви и верности
13 июля – поэтический конкурс «Словесный батл»
20 июля – фестиваль начинающих групп «Свободная сцена»
27 июля – фестиваль электронной музыки «Электропарк»
10 августа – фестиваль акустической песни «Квартирник в парке»
17 августа – концерт «Братья наши меньшие» совместно с приютом «Лучшие друзья» и Городской службой по контролю за безнадзорными животными к Всемирному Дню защиты бездомных животных
24 августа – концерт классической музыки «Классицизм»
31 августа – фестиваль молодёжных культур «Парковка»
Программа Культурного проекта «Воскресный вечер в парке»
2 июня – детский концерт «Обратно в детство»
9 июня – концерт «Дружное воскресенье»
16 июня – концерт ансамбля «Никулинка»
23 июня – концерт вокальной группы «Парадиз»
30 июня – концерт «Яркий выходной»
7 июля – концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности
14 июля – концерт «Макушка лета»
21 июля детский концерт «Непоседа»
28 июля – концерт народной кавер-группы «Балалайка -62»
4 августа – концерт «Рязань – любимый город»
11 августа – концерт «Спорт и мы»
18 августа – концерт «Яблочный спас»
25 августа – концерт «Яркие краски лета»