На Фестивальном лете Рязани покажут спектакли на большом экране и выставки современных художников

21 мая в администрации Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая открытию Фестивального лета в городе. О новых и традиционных мероприятиях рассказали начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова, куратор проекта Фестивальное лето. Встречи на Почтовой Игорь Павлов, директор МБУК арт-центр Александо Милешкин.

Открытие Фестивального лета состоится 24 мая в 18.00 на улице Почтовой. В это же день стартует новый сезон «Встреч на Почтовой». На открытии будут организованы тематические, анимационные и интерактивные площадки. На главной сцена выступят кавер-группа «SmooZzy», детский музыкальный театр «Созвездие добра», Мария Фокина, Oksioma, театр «Переход» и другие. В этом сезоне все желающие могут принять участие в конкурсе «Моё лето в Рязани», главная идея которого заключается в том, чтобы посетить как можно больше мероприятий на Почтовой, получить «Паспорт участника и ответить на вопросы. В конце лета будут подведены итоги и победители получат призы.

В числе новых мероприятий лета – показ классических и современных театральных постановок на большом экране в Кремлёвском сквере. Показ будет проходить каждый четверг, в 19.00. Проект приурочен к Году театра в России. Жители города увидят лучшие российские спектакли, такие ка «Пиковая дама», «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Бесприданница», рок-опера «Юнона и Авось», «Шёпот сердца» Евгения Гришковца и многие другие.

Каждую пятницу в 18.00 на улице Почтовой будут проходить традиционные «Встречи на Почтовой». Каждую субботу в 18.00 на Лыбедском бульваре – четвёртый сезон молодёжного паркового опен-эйра «Арт-субботник». Каждое воскресенье в 18.00 в ЦПКиО – «Воскресный вечер в парке».

Ещё одно культурное событие лета – открытие «Подвала» на улице Почтовой, рядом с ФотоДомом. Каждую среду с 22 мая здесь будут проходить выставки рязанских молодых художников и дизайнеров.

Программа Фестивального лета «Встречи на Почтовой»

24 мая – открытие Фестивального лета

31 мая – Фестиваль детства «Современный ребёнок»

7 июня – открытие туристического сезона «Ключи от лета»

14 июня – арт-фест «Галерея»

21 июня – городская акция «Белый журавль»

28 июня – фестиваль молодёжи «Живи ярко»

5 июля – семейный фестиваль «История любви»

12 июля – фото-фестиваль «Объективное мнение2

19 июля – фестиваль инструментальной музыки «Современная классика»

26 июля – цирковой шапито-фест «Алле-оп!»

3 августа – День города- арт-променад «Вернисаж в стиле джаз»

9 августа – праздник здорового образа жизни «Рязань – город спортивный»

16 августа – форум древних городов

23 августа – ретро-фестиваль «Назад в 90-е»

30 августа – городской праздник «Волшебная страна знаний»

6 сентября – молодёжный фестиваль «Привет, студент!»

Закрытие фестивального лета

Программа молодёжного паркового open-air «Арт-Субботник»

1 июня – Фестиваль детского и юношеского творчества «Время джаза»

8 июня – концерт «Популярный драйв»

15 июня – фестиваль «День музыки The Beatles»

22 июня – фестиваль акустической музыки «Теплота»

29 июня – фестиваль ко Дню молодёжи «Новый андеграунд»

6 июля – концерт «Всё о любви» ко дню семьи, любви и верности

13 июля – поэтический конкурс «Словесный батл»

20 июля – фестиваль начинающих групп «Свободная сцена»

27 июля – фестиваль электронной музыки «Электропарк»

10 августа – фестиваль акустической песни «Квартирник в парке»

17 августа – концерт «Братья наши меньшие» совместно с приютом «Лучшие друзья» и Городской службой по контролю за безнадзорными животными к Всемирному Дню защиты бездомных животных

24 августа – концерт классической музыки «Классицизм»

31 августа – фестиваль молодёжных культур «Парковка»

Программа Культурного проекта «Воскресный вечер в парке»

2 июня – детский концерт «Обратно в детство»

9 июня – концерт «Дружное воскресенье»

16 июня – концерт ансамбля «Никулинка»

23 июня – концерт вокальной группы «Парадиз»

30 июня – концерт «Яркий выходной»

7 июля – концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности

14 июля – концерт «Макушка лета»

21 июля детский концерт «Непоседа»

28 июля – концерт народной кавер-группы «Балалайка -62»

4 августа – концерт «Рязань – любимый город»

11 августа – концерт «Спорт и мы»

18 августа – концерт «Яблочный спас»

25 августа – концерт «Яркие краски лета»