На фестивале в Ерлинском парке слушали духовую музыку и танцевали вальс

18 мая, в субботу, в историко-культурном, природно-ландшафтном музее-заповеднике «Усадьба С. Н. Худекова» Кораблинского района прошел областной фестиваль духовых оркестров «Весенний вальс для Ерлинского парка». Это место в качестве площадки для проведения музыкального праздника в этом году выбрано не случайно. Уникальный парк-дендрарий в бывшем дворянском имении идеально подходит для культурного семейного отдыха под открытым небом.

Семь музыкальных коллективов из районов области стали участниками прошедшего фестиваля. Это духовые оркестры Спасского, Шиловского, Михайловского, Скопинского домов культуры, дворца культуры города Скопина, а также два ансамбля из Пронска – «Синкопа» (маршевых ударных инструментов) и «Бета» (духовых и ударных инструментов). Все они хорошо известны не только у себя в районах, но и на уровне области, постоянно выступают на различных творческих площадках.

Молодой ансамбль «Синкопа», например, в прошлом году участвовал в фестивале «Спасская башня детям» на Красной площади Москвы. Духовой оркестр из Спасска уже давно является неотъемлемой составляющей культурного пространства района и по праву носит звание народного коллектива Рязанской области.

– У нас, в основном, стандартный репертуар духового оркестра. Играем марши, вальсы, танго, фокстроты. Но не обходим мы и современную музыку, обрабатываем под духовой оркестр отдельные эстрадные произведения, выступаем с солистом, – говорит руководитель Спасского коллектива Виктор Пастушенко.

Концертная программа фестиваля развернулось на нескольких площадках парка-дендрария. На протяжении всего вчерашнего дня здесь звучали марши, танго, кадрили, мелодии военных лет, композиции из известных кинофильмов, произведения местных авторов. Но основу концертной программы составили вальсы. Эстрадно-духовой оркестр из Скопина исполнил знаменитый вальс «Под небом Парижа», духовой оркестр Шиловского дома культура – «Севастопольский вальс» и старинный вальс «На берегу». Оркестранты из Михайлова сыграли вальс «На сопках Манчжурии», а в исполнении спасского коллектива прозвучал вальс из кинофильма «А зори здесь тихие».

Украсили фестиваль выступления участников школы танцев Губернского бала, которые исполняли свои номера под оркестровую музыку. В рамках фестиваля работала ярмарка традиционных ремёсел. Была также организована историческая фотозона, в которой дамы примеряли на себя образ дворянки второй половины XIX века.

По общему мнению гостей, участников и организаторов фестиваля, праздник получился атмосферным, добрым и по-настоящему весенним. А теплая солнечная погода только подчеркивала гармоничное сочетание духовой музыки и природы Ерлинского парка.

Как отметила директор областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская, развитию духовой музыки сегодня придается большое значение на уровне Министерства культуры России. Особое внимание этой теме уделяется и в Рязанской области – создаются новые духовые оркестры, закупаются музыкальные инструменты, раз в два года проводится областной фестиваль духовой музыки.

По мнению Елены Шаповской, культурные праздники, проводимые в Ерлинском парке, являются не только инструментом сохранения музыкальных традиций и поддержки любительских коллективов регионе, но и способствуют развитию музея-усадьбы как места, привлекательного для туристов.