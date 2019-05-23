«Музыкальное лето в Константинове-2019» будет посвящено казачьей песенной и танцевальной культуре

В программу «Музыкального лета» вошли выступления ансамблей, в чьем репертуаре есть казачьи песни и танцы. Это коллективы из Рязани и области: Михайловского, Ряжского, Шацкого, Милославского, Рязанского, Кораблинского районов. Рады представить вам нашу афишу на июнь.

1 июня ежегодный проект откроет концерт музейного песенно-инструментального коллектива «Радуница» в обновленном составе. 8 июня выступит казачий ансамбль песни и пляски «Станица Православная» (Милославский район), 15 июня вас ждет встреча с казачьим ансамблем «Михайловские казаки» (г. Михайлов).

22 июня на константиновской сцене выступит песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-Рязанцы» из областной филармонии, 29 июня – ансамбль казачьей песни «Рясское поле» (г. Ряжск).

Бесплатные концерты проходят каждую субботу в 13.00.