«Есенинская весна» в Рязани поддерживает и раскрывает таланты

Праздник весны и поэзии открылся вчера и собрал студенческую молодёжь из регионов России и ближнего зарубежья. Это свыше двухсот представителей вузов и ссузов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Участники фестиваля – это молодые поэты, исследователи, музыканты, художники, чтецы. Он собрались вместе, чтобы поделиться собственным пониманием творчества Сергея Есенина.

За 15 лет «Есенинская весна» успела стать признанным культурным бредом Рязанской области. Об этом сказала, открывая большой творческий форум, председатель объединенного жюри фестиваля, руководитель Есенинского научного центра РГУ, профессор Ольга Воронова. Через фестиваль, по ее словам, за все эти годы прошли более двух с половиной тысяч студентов. Некоторые из них впоследствии стали учеными, успешно реализовывают себя в творческих профессиях.

География фестиваля постоянно расширяется, и сегодня, благодаря международным контактам университета, о «Есенинской весне» знают далеко за рубежом. Видеоприветствие участникам нынешнего фестиваля пришло из Кембриджской русской академии, где обучаются дети проживающих в Великобритании российских соотечественников. Ученик академии Даниил Хабарт исполнил под гитару песню на стихи Есенина «Поёт зима – аукает».

Основная, конкурсная программа фестиваля прошла вчера в день его открытия. Она включала в себя шесть направлений: студенты представили свои исследовательские материалы, стихи и прозу, фотографии и живописные работы, журналистские тексты, продемонстрировали вокальное и хореографическое мастерство, владение художественным словом. Наиболее массовыми номинациями по количеству участников стали два конкурса – литературного творчества «Наследники Есенина» и художественного чтения «Гармония есенинского слова».

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в которое вошли ведущие ученые РГУ, искусствоведы, музыковеды, театральные режиссеры, педагоги, члены различных творческих союзов, победители «Есенинской весны» прошлых лет.

Итоги фестиваля будут подведены в пятницу, 17 мая. Жюри определит лидеров в каждой из шести номинаций, также будет названо имя главного победителя, которому достанется Гран-при (в прошлом году его завоевала представительница Рязанской области Екатерина Жирихова).

Также сегодня в рамках культурной программы фестиваля – состоится поездка его участников на родину поэта в село Константиново Рыбновского района с посещением Государственного музея-звповедника Сергея Есенина.

Информационное агентство «7 новостей» выступает партнёром фестиваля «Есенинская весна».