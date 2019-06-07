Главная > Рязань > Культура 
Культура Рязань 7 июня 2019 08:10 | Просмотров:

День рождения Пушкина рязанцы отметили в художественном музее

В четверг, 6 июня, в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина прошло празднование Дня русского языка и 220-летия со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.

В рамках события была организована встреча с литератором, членом Союза писателей России, выпускницей литфака Рязанского педагогического института Ириной Поликарповой. Она прочитала рязанцам свои произведения и стихи Пушкина, а также исполнила песни собственного сочинения.

Примечательно, что помимо творческой жизни Ирина Поликарпова работает учителем русского языка и литературы в селе Клекотки Скопинского района. На своих уроках она с особой любовью рассказывает об А.С. Пушкине, ведь это ее любимый поэт.

– Александр Сергеевич производит большое впечатление на людей самого разного возраста. Его герои очень достоверные, они не кажутся книжными. Поэтому Пушкин – поэт, у которого нужно учиться языку и любви к Родине, – отметила Ирина Поликарпова.

Празднование дня рождения Пушкина в таком формате проходит  уже в четвертый раз в рязанском художественном музее. Интересно, что здание, в котором он расположен, было построено в пушкинскую эпоху, в первой половине 19 века.

Тэги:,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.9K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
5.2K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
4.1K
5 июня 15:26

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
2.4K
5 июня 13:28

Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?
2.1K
6 июня 09:37

В Рязани состоится праздник в честь открытия туристического сезона
1.3K
6 июня 14:33

На восьми улицах Рязани отключат газ
1.1K
5 июня 17:01

Пушкин и Рязанский край-1
1.1K
5 июня 15:48

После обращения активистов ОНФ в Михайловском районе убрали свалку возле дороги
1.1K
5 июня 12:35

В Рязани разработали мобильное приложение «Большой выпускной»
1.1K
5 июня 08:32

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём социального работника
Вверх