День рождения Пушкина рязанцы отметили в художественном музее

В четверг, 6 июня, в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина прошло празднование Дня русского языка и 220-летия со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.

В рамках события была организована встреча с литератором, членом Союза писателей России, выпускницей литфака Рязанского педагогического института Ириной Поликарповой. Она прочитала рязанцам свои произведения и стихи Пушкина, а также исполнила песни собственного сочинения.

Примечательно, что помимо творческой жизни Ирина Поликарпова работает учителем русского языка и литературы в селе Клекотки Скопинского района. На своих уроках она с особой любовью рассказывает об А.С. Пушкине, ведь это ее любимый поэт.

– Александр Сергеевич производит большое впечатление на людей самого разного возраста. Его герои очень достоверные, они не кажутся книжными. Поэтому Пушкин – поэт, у которого нужно учиться языку и любви к Родине, – отметила Ирина Поликарпова.

Празднование дня рождения Пушкина в таком формате проходит уже в четвертый раз в рязанском художественном музее. Интересно, что здание, в котором он расположен, было построено в пушкинскую эпоху, в первой половине 19 века.