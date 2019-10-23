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Рядом с федеральной трассой в Рязанской области сбили насмерть молодого парня

Недалеко от трассы Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе сбили насмерть 21-летнего молодого человека. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Труп парня на обочине дороги, ведущей к посёлку Александро-Невский, в пятиста метрах от трассы Р-22 около 4 часов утра сегодня обнаружило проезжавший мимо водитель. На место прибыли сотрудники ГИБДД, полиции, скорой помощи. По паспорту, найденному в кармане у пешехода, установили его личность – это 21-летний житель села Боровок.

Предположительно молодого человека сбил большегруз, водитель которого скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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