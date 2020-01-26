Российские фигуристки взяли все медали на чемпионате Европы в Граце

Российские фигуристки завоевали золото, серебро и бронзу на чемпионате Европы в австрийском Граце. Приятно, что среди них была и уроженка Рязани Александра Трусова.
Перед произвольной программой Трусова занимала третье место. На нём она и осталась по итогам двух соревновательных дней.
– Конечно, я расстроена. Но после чемпионата России, когда я расплакалась, мне все сказали, что делать этого не стоит – я держусь, отметила фигуристка в интервью журналистам.
На втором месте Анна Щербакова. Она набрала в произвольной программе 159.81 балла (у Трусовой – 150.39 балла), но по сумме уступила ещё одной россиянке Алёне Косторной.