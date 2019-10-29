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Родственники избитой мужем-священником рязанки рассказали о её состоянии

Рязанка Любовь Покровская, которую избил муж-священник, сейчас чувствует себя лучше. Об этом РБК сообщили её родственники

По словам Юлии Яковлевой, двоюродной сестры рязанки, у её родственницы остался отёк носа, девушку мучают головные боли. Сейчас Любовь живёт у неё.

Также Яковлева прокомментировала отстранение Владимира Покровского от службы на год.  По её мнению, это хорошо, но рязанка не уверена, что священник исправится. 

– Алкоголь –  это болезнь в его случае, а я не видела у него желания вылечиться, – приводит РБК слова рязанки. 

Двоюродный брат Любови Артём Балонин рассказал, что раньше его родственница не жаловалась на насилие в семье. А о замеченных у неё синяках говорила, что они бытовые. 

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