Родственники избитой мужем-священником рязанки рассказали о её состоянии

Рязанка Любовь Покровская, которую избил муж-священник, сейчас чувствует себя лучше. Об этом РБК сообщили её родственники.



По словам Юлии Яковлевой, двоюродной сестры рязанки, у её родственницы остался отёк носа, девушку мучают головные боли. Сейчас Любовь живёт у неё.



Также Яковлева прокомментировала отстранение Владимира Покровского от службы на год. По её мнению, это хорошо, но рязанка не уверена, что священник исправится.



– Алкоголь – это болезнь в его случае, а я не видела у него желания вылечиться, – приводит РБК слова рязанки.



Двоюродный брат Любови Артём Балонин рассказал, что раньше его родственница не жаловалась на насилие в семье. А о замеченных у неё синяках говорила, что они бытовые.

