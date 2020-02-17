Родители выбрали, где будут учиться их дети во время ремонта гимназии №2

На прошлой неделе состоялась встреча родителей учеников гимназии №2 с педагогами и представителями администрации города. Они обсудили вопросы организации образовательного процесса во время проведения ремонта в здании гимназии.

По итогам встречи более 700 родителей проголосовали за варианты размещения гимназии. 81% выбрал для временного размещения здание гимназии №5 (ул. Гагарина, д. 158). 10% проголосовали за организацию образовательного процесса в близлежащих школах, 9% выбрали другие варианты.

Как сообщает сайт администрации, при необходимости с родителями и их детьми будет проведена индивидуальная работа с целью определения оптимального образовательного учреждения.