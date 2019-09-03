Ремонт поликлиники №14 в Рязани начнётся на следующей неделе

В начале следующей недели планируется начать ремонт первого этажа здания поликлиники №14 в Рязани. Об этом министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий сообщил на заседании регионального правительства.

На прошлой неделе поликлинику посетил губернатор Николай Любимов. Он отметил, что по итогам посещения был дан ряд соответствующих поручений, определены действия и сроки их исполнения. Также глава региона предложил временно присоединить поликлинику к ОКБ, если это поможет учреждению.

Завершить ремонт учреждения планируется в 2021 году вместо запланированного 2022 года, сообщает сайт регионального правительства. По словам министра, средств в размере 60 млн. рублей, которые будут выделены из областного бюджета решением главы региона, будет достаточно для того, чтобы поликлиника была полностью приведена в порядок.