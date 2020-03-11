Разыскиваются очевидцы падения пенсионерки из автобуса

В Рязани ищут очевидцев падения пенсионерки из автобуса. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



ДТП случилось 19 ноября 2019 года в 13.40 у дома №4А/2 на улице Солнечной в Рязани. Женщина выпала на остановке из автобуса ПАЗ, ехавшего со стороны улицы Каширина. С места происшествия 69-летнюю пенсионерку доставили в больницу.



Всех, кто располагает информацией по ДТП, просят звонить по телефону в Рязани: (4912) 29-74-99. Также можно подойти лично на улицу Фирсова, 12 корпус 1 в кабинет №13.

