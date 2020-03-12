Разыскиваются очевидцы наезда на женщину в Рязани

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



ДТП случилось 2 февраля 2020 года в 18.20 у дома №58 на улице Октябрьской в Рязани. Женщину на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль ГАЗ. Пешеход получила травмы.



Всех, кто может помочь установить обстоятельства случившегося, просят звонить по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-76-68. Свидетели ДТП также могут подойти лично на улицу Лесную, 28.

