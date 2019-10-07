Пьяная рязанка устроила ДТП на улице Интернациональной

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности нетрезвого ДТП на улице Интернациональной в Рязани.



По данным ГИБДД, авария случилась в субботу, 5 октября, в 21.55 у дома №13 на улице Интернациональной. 27-летняя жительница Рязани не справилась с управлением автомобилем «Ситроен С2» и врезалась в стоящий автомобиль «Фольксваген Транспортер». В результате ДТП женщина-водитель получила травмы.



Позднее выяснилось, что виновница ДТП находилась в нетрезвом виде – прибор показал 1,059 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

