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Проводится проверка по факту гибели рабочего на рязанской стройке

В Рязани рабочий упал с высоты строящейся многоэтажки на Московском шоссе. По факту гибели мужчины СУ СК РФ по региону проводит доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл вечером 6 ноября. По предварительным данным, погибший, гражданин Республики Узбекистан, 1982 года рождения, работал разнорабочим на стройплощадке жилого дома.

Проверка позволит установить обстоятельства происшествия. Следствие также даст юридическую оценку действиям ответственных лиц строительной организации на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

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