Пропавшего в рязанском лесу грибника нашли через двое суток

Грибник Алексей Ершов, пропавший в лесу у деревни Марфинка в Сапожковском районе, найден. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Мужчина ушёл в лес за грибами днём во вторник, 27 августа. Около 5 часов вечера он позвонил жене и сообщил, что заблудился. На поиски отправились родственники грибника. Они несколько раз созванивались с Алексеем, но в районе 10 часов вечера связь с ним пропала. После этого жители села позвонили в Единую дежурную диспетчерскую службу.



К поискам подключились сотрудники полиции, МЧС, местное население, а также волонтёры из Рязани. Именно добровольцы из ПСО «ЛизаАлерт Рязань» и обнаружили мужчину вечером в четверг, 29 августа.



Сообщается, что Ершов чувствовал себя хорошо. Две ночёвки в лесу он перенёс неплохо. Это довольно удивительно, если учитывать, что ночи в те дни были холодные – столбик термометра опускался до +5 градусов. Сейчас мужчина находится с родственниками.

