Прокуратура Рязанской области выявила нарушения в поликлинике №14



Прокуратурой была организована проверка информации, размещенной в новостном выпуске «События» канала ТВЦ о неудовлетворительном состоянии поликлиники №14. Выявлено, что в поликлинике отсутствуют работники для выполнения работ, заявленных в лицензии, а имеющееся оснащение не в полной мере соответствует порядкам оказания медицинской помощи населению.

Наряду с этим установлено, что в кабинете врача-хирурга, акушера-гинеколога, оториноларинголога, офтальмолога, уролога место хранения лекарственных средств оснащены приборами для регистрации параметров воздуха гигрометрами психрометрами, которые находятся в нерабочем состоянии, не ведётся ежедневная регистрация показаний температуры и влажности в помещениях хранения лекарственных средств в специальных журналах, а также выявлены нарушения по хранению и учёту лекарственных препаратов. Кроме того, время приема врачом-кардиологом не соответствует заявленной ставке по занимаемой должности, что влечет за собой нарушение прав граждан на своевременное оказание медицинской помощи.

По итогам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)), части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов), в поликлинику внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, которые находятся на рассмотрении.