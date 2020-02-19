На главную Новости Рязани

Пожилой мужчина пропал, уехав из Рязани в Москву

Волонтёры приступили к поискам 71-летнего Николая Ивановича Власова. Информация об этом появилась в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань». 

Во вторник, 18 февраля, пожилой мужчина уехал из Рязани в Москву. С тех пор его местонахождение неизвестно. 

Приметы: рост 160 см, полного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Особые приметы: ходит с 4-х опорной тростью чёрного цвета.

Одет: чёрная куртка, тёмно-синяя рубашка, тёмно-синие брюки, чёрные ботинки, чёрная кожаная шапка с козырьком.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Аркадий Фомин: каждой многодетной семье необходимо адресно предоставить информацию о мерах социальной поддержки

Гордума
18 февраля председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин встретился с членами Шиловского Совета многодетных матерей. Об этом сообщает сайт облдумы. Участники встречи обсудили организацию питания школьников,...
Узнать больше

Молодой житель Рязанской области ударил полицейского

Новости Рязани
Инцидент произошёл в посёлке Сараи в понедельник, 17 февраля. Сначала в скорую помощь сообщили о двух бездыханных телах. На место вместе с врачами выехали правоохранители.
Узнать больше

За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент

Акценты
До Дня защитника Отечества остаётся всё меньше времени. Не беда, если в будничной суете вы не успели заранее подготовить сюрприз для мужчины....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент

Акценты
До Дня защитника Отечества остаётся всё меньше времени. Не беда, если в будничной суете вы не успели заранее подготовить сюрприз для мужчины....
Узнать больше

Пожилой мужчина пропал, уехав из Рязани в Москву

Новости Рязани
Волонтёры приступили к поискам 71-летнего Николая Ивановича Власова. Информация об этом появилась в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».  Во...
Узнать больше

Молодые специалисты РНПК защитили свои проекты на научно-технической конференции

Новости Рязани
Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть» провела научно-техническую конференцию молодых специалистов (НТК). Участие в этом ежегодном мероприятии принял 41 человек –...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент

Акценты
До Дня защитника Отечества остаётся всё меньше времени. Не беда, если в будничной суете вы не успели заранее подготовить сюрприз для мужчины....
Узнать больше

Из-за недовольства соседей можно лишиться квартиры

Акценты
Есть как минимум три причины, которые могут привести собственника к потере своей квартиры. Его из нее просто выселят. Адвокат Олег Сухов рассказал, как это может случиться
Узнать больше

Сергей Захарчев: Если кукла этого достойна, пусть забирает славу!

Акценты
Год театра миновал, а в Рязани премьера следует за премьерой. Настоящим подарком к 23 февраля от театра кукол станет спектакль «Король-олень». Билеты...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Аркадий Фомин: каждой многодетной семье необходимо адресно предоставить информацию о мерах социальной поддержки

Молодой житель Рязанской области ударил полицейского

За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент