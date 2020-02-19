Пожилой мужчина пропал, уехав из Рязани в Москву

Волонтёры приступили к поискам 71-летнего Николая Ивановича Власова. Информация об этом появилась в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».



Во вторник, 18 февраля, пожилой мужчина уехал из Рязани в Москву. С тех пор его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 160 см, полного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Особые приметы: ходит с 4-х опорной тростью чёрного цвета.



Одет: чёрная куртка, тёмно-синяя рубашка, тёмно-синие брюки, чёрные ботинки, чёрная кожаная шапка с козырьком.

