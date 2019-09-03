Пожар на складе пестицидов в Рязани потушен

Пожар на складе пестицидов, произошедший в Рязани во вторник, 3 сентября, потушен.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о пожаре в Южном промузле в Рязани поступило в 16.35. На место происшествия выезжали в общей сложности 15 пожарных машин и 43 сотрудника МЧС.



Пожар был локализован в 17.35, в 20.38 он был потушен. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Есть пострадавший.



В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Дашково-Песочне, Горроще, посёлках Строитель и Турлатово во время пожара были отобраны пробы воздуха. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе Рязани не выявлено.

