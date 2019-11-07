Рязанские коммунисты прошли демонстрацией по центру города

В четверг, 7 ноября, коммунисты Рязани отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции. Они прошли демонстрацией по центру города, затем провели митинг у памятника Ленину.



Коммунисты по традиции отмечают праздник 7 ноября, игнорируя введённый в России День согласия и примирения, 4 ноября. Также по традиции они проводят демонстрацию от площади Победы до площади Ленина по Первомайскому проспекту. Из-за этого движение в центре Рязани было перекрыто.



Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с демонстрации коммунистов.

