На главную Рязань Политика Рязанские коммунисты прошли демонстрацией по центру города
РязаньПолитикаТоп новостьФото

Рязанские коммунисты прошли демонстрацией по центру города

В четверг, 7 ноября, коммунисты Рязани отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции. Они прошли демонстрацией по центру города, затем провели митинг у памятника Ленину. 

Коммунисты по традиции отмечают праздник 7 ноября, игнорируя введённый в России День согласия и примирения, 4 ноября. Также по традиции они проводят демонстрацию от площади Победы до площади Ленина по Первомайскому проспекту. Из-за этого движение в центре Рязани было перекрыто. 

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с демонстрации коммунистов. 

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»