Аркадий Фомин: Ребята вступают в МГЕР не ради политической карьеры

Председатель Рязанской областной Думы, лидер регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин посвятил пост в соцсетях дню рождения МГЕР.



– «Молодой Гвардии» сегодня 14 лет. Это одна из самых мощных молодёжных организаций в нашей стране, – написал Фомин.

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Ребята вступают в МГЕР не ради политической карьеры, а хотят быть полезными региону, стране, хотят быть в центре общественной жизни.

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Наши молодогвардейцы – лучшие в ЦФО по ряду показателей. В копилке ребят много ярких и социально значимых мероприятий и акций, которые ценят и на федеральном уровне.

Дальше – больше! Новых побед и успехов!

