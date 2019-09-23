Полицейские задержали рязанца, укравшего бензопилу

Рязанские полицейские раскрыли кражу со взломом в посёлке Старожилово. Похищенную бензопилу изъяли. Информация об инциденте появилась на сайте УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 33-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским, что из её дома украли импортную бензопилу. Входная дверь была взломана.

На месте происшествия полицейские заметили, что взломщик, пытаясь проникнуть в жилище, рассчитывал только на физическую силу.

После этого полицейские пообщались с местными жителями. Выяснилось, что недавно в посёлке мужчина продавал с рук подержанную бензопилу, похожую на похищенную. Продавцом оказался 30-летний местный житель, который оказался причастен к краже. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.3 ст.158 УК РФ), ему грозит до 6 лет лишения свободы.