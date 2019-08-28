Полицейские раскрыли кражу мототранспорта и оборудования из надворной постройки на окраине Рязани

Сотрудники отдела МВД России по Московскому району Рязани задержали злоумышленника, подозреваемого в «соседской» краже со взломом, совершенной на улице Хиринской. Похищенное изъяли. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В полицию утром обратился 56-летний рязанец, который сообщил, что за ночь из сарая, расположенного рядом с его домом на улице Хиринская, пропали мопед, скутер и оборудование переносной мойки высокого давления.



Полицейские выехали на место и увидели, что злоумышленник сломал на двери сарая замок. Причем, взлом был совершен грубо. Сотрудники полиции опросили жителей окрестных домов и выяснили, что накануне около этого сарая видели 34-летнего рязанца. В этом не были ничего удивительного – этот мужчина проживал неподалеку и его сарай, располагался рядом с пострадавшей надворной постройкой.



Оперативники уголовного розыска привыкли стараться сразу отрабатывать возникающие версии и решили пообщаться с соседом пострадавшего. Мужчину разыскали и, беседуя с ним, полицейские заметили сильное волнение рязанца. Это волнение предельно усилилось, когда полицейские попросили открыть его сарай. Как оказалось, в нем хранились похищенные транспортные средства и оборудование. Злоумышленника задержали.



По предварительной информации, рязанец заметил, что в соседнем с его сараем хранится ценное имущество и задумал его забрать. Ночью он с помощью ломика «открыл» дверь сарая и перекатил мопед и скутер и перенес мойку в свой сарай. Похищенное изъяли.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

