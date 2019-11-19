Полицейские раскрыли кражу кошелька с деньгами из торгового зала магазина в городе Ряжске

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» установили личность злоумышленницы, подозреваемой в хищении кошелька с 10 тысячами рублей, принадлежащего 22-летней рабочей. Похищенное изъяли. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В полицию обратилась 22-летняя жительница Александро-Невского района, которая сообщила, что в магазине в городе Ряжске у нее пропал кошелек с 10 тысячами рублей.



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Сотрудники полиции немедленно выехали на адрес и опросили заявительницу. Выяснилось, что женщина приехала в райцентр за покупками. В магазине она, выбирая товар, отложила на стеллаж кошелек, который держала в руках. Кошелек мешал ей знакомится с ассортиментом. После этого она отошла к кассе и там заметила отсутствие кошелька. Вернувшись к стеллажам, женщина кошелька не нашла и вызвала полицию.



Полицейские опросили работников магазина и проанализировали записи камер видеонаблюдения. Работники магазина утверждали, что оставленного без присмотра кошелька не видели. Система видеонаблюдения зафиксировала момент, когда одна из посетительниц – пожилая женщина увидела чужой кошелек и забрала его себе, затем пенсионерка вышла на улицу.



Пожилая женщина, обнаружив оставленный без присмотра кошелек, не приняла никаких мер, чтобы найти владельца, не обратилась за помощью в этом деле к работникам магазина, а забрала себе чужую собственность – эти действия юридически квалифицируются как уголовно наказуемое преступление – кража.



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Оперативники уголовного розыска благодаря помощи продавцов магазина и местных жителей быстро установили, что к хищению причастна местная 78-летняя пенсионерка. Ее разыскали и опросили. Похищенное изъяли.



По предварительной информации, пенсионерка случайно заметила чужой кошелек, оставленный на стеллажах, и не справилась с искушением забрать деньги себе, о чем позже сильно жалела.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

