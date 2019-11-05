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Полицейские пресекли деятельность подпольного игорного клуба в центре Рязани

Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области

Полицейские пресекли в центре Рязани признаки незаконной организации азартных игр с помощью компьютерного оборудования. Комплекты электронного оборудования изъяли. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

Подпольный игорный клуб обнаружили в подвале нежилого дома на улице Семинарской. Полицейские выяснили, что вход в помещение защищён системой видеонаблюдения. Чтобы попасть в подвал, нужно позвонить на специальный номер телефона. Но это не помещало полицейским проникнуть внутрь.

Полицейские изъяли 12 комплектов оборудования и вывезли его на специальный склад для дальнейшей экспертизы. В настоящее время ведётся работа по установлению злоумышленников, причастных к организации игорного бизнеса.

Также результаты экспертизы будут направлены в следственные органы СК России по Рязанской области для решения о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная организация или проведение азартных игр» (ст.171.2 УК РФ).

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