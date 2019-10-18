Поезд сбил насмерть 17-летнего парня под Рязанью

У вокзала «Кораблино» поезд сбил насмерть 17-летнего парня. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



ЧП случилось в четверг, 17 октября, в 08.29. По словам следователя Сергея Бубенева, молодой человек ехал через пути на велосипеде, при этом слушал музыку в наушниках, а кроме того, на голове у велосипедиста был капюшон. Вероятно, подросток просто не заметил локомотив.



Сообщается, что парень учился в агротехнологическом техникуме. Мать в прошлом году умерла, отец не воспитывал сына, этим занимался опекун.

