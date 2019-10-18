На главную Рязань Происшествия Поезд сбил насмерть 17-летнего парня под Рязанью
РязаньПроисшествия

Поезд сбил насмерть 17-летнего парня под Рязанью

Фото: ryazpressa.ru

У вокзала «Кораблино» поезд сбил насмерть 17-летнего парня. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ЧП случилось в четверг, 17 октября, в 08.29. По словам следователя Сергея Бубенева, молодой человек ехал через пути на велосипеде, при этом слушал музыку в наушниках, а кроме того, на голове у велосипедиста был капюшон. Вероятно, подросток просто не заметил локомотив.

Сообщается, что парень учился в агротехнологическом техникуме. Мать в прошлом году умерла, отец не воспитывал сына, этим занимался опекун.  

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани мотоцикл врезался в микроавтобус

Лада Гранта улетела в кювет в Чучковском районе: пострадали два человека

Жительницу Рязани будут судить за убийство соседки