Подозреваемый в убийстве женщины взят под стражу

В Рязани по решению суда помещён под стражу подозреваемый в убийстве 37-летней женщины. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



Труп женщины с признаками насильствнной смерти был найден 11 августа в квартире в одном из домов в Железнодорожном районе Рязани. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В качестве подозреваемого был задержан 38-летний сожитель потерпевшей.



По версии следствия, между мужчиной и женщиной произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой задержанный избил пострадавшую. От полученных травм она скончалась.



Мужчина уже сознался в совершении преступления, по решению суда он взят под стражу.

