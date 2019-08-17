На главную Рязань Происшествия Подозреваемый в убийстве женщины взят под стражу
РязаньПроисшествия

Подозреваемый в убийстве женщины взят под стражу

В Рязани по решению суда помещён под стражу подозреваемый в убийстве 37-летней женщины. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Труп женщины с признаками насильствнной смерти был найден 11 августа в квартире в одном из домов в Железнодорожном районе Рязани. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В качестве подозреваемого был задержан 38-летний сожитель потерпевшей.

По версии следствия, между мужчиной и женщиной произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой задержанный избил пострадавшую. От полученных травм она скончалась. 

Мужчина уже сознался в совершении преступления, по решению суда он взят под стражу.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В центре Рязани ограбили 79-летнюю пенсионерку

Подозреваемый в убийстве женщины взят под стражу

В рамках фестиваля «Встречи на Почтовой» прошёл концерт рязанских исполнителей

С добрым утром! Обзор новостей за 16 августа

МХК «Рязань» узнал календарь матчей

Студенты МГИК показали рязанцам театральные приёмы и перевоплотились в Rammstein

ОНФ попросил ликвидировать заброшенные котлованы в Дашково-Песочне

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов рассказал о закрытии Форума древних городов

Полиция предупредила рязанцев об участившихся случаях мошеннических действий

В Рязани выступят кузнецы из Америки, Дании, Ирландии, Аргентины и Австрии

В «Школе древних городов» расскажут, как искать спонсоров и фотографировать города

Партнёрские отношения между Рязанью и Сюйчжоу выходят на новый уровень

В Рязани задержан бывший участник «слоновской» ОПГ

МЧС предупредило рязанцев о тумане

Рязанцы увидели шоу «Огонь от кутюр»

В Рязани выступил уличный театр «Пластилиновый дождь»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

На рязанском участке М-5 «Ягуар» сбил пешехода

На пожаре в Рязанской области погиб мужчина

Мужчину, убившего косулю, обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей