Подозреваемому в убийстве ветерана ВОВ и его жены вынесли приговор по делу о мошенничествах и краже

В пятницу, 1 ноября, в Московском районном суде Рязани оглашён приговор 20-летнему рязанцу, которого обвиняли в мошенничестве и кражах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.



В пресс-релизе уточняется, что сейчас этого человека также подозревают в двойном убийстве. Можно сделать вывод, что речь идёт об убийстве ветерана ВОВ Павла Макеева и его супруги.



В ходе суда и следствия было установлено, что 15 марта молодой человек решил завладеть золотым кольцом рязанки. Когда женщина показала ему украшение, парень заявил, что оно сделано не из золота, и он готов помочь проверить подлинность кольца. Рязанка отдала подсудимому кольцо стоимостью 40 733 рубля.



Через некоторое время рязанец украл у той же женщины 100 тысяч рублей. Заявив ей, что деньги скоро обесценятся, но он готов их поменять на новые, парень забрал у рязанки её сбережения.



Третье мошенничество в отношении той же потерпевшей К. совершил уже в мае. Он сообщил женщине, что нашёл ювелирные украшения, но, чтобы их вернуть, надо заплатить 20 тысяч рублей. Затем он позвонил ей по телефону и представился полицейским, после чего попросил отдать деньги молодому человеку, который за ними придёт. Якобы, он мошенник и будет задержан сразу после передачи денег.



Кроме того, в мае этого года К., представившись работником «Горгаза», проник в квартиру к жительнице Рязани и украл 20 тысяч рублей.



Суд признал рязанца виновным и назначил в качестве наказания 3,5 года колонии общего режима.