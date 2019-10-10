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Подозреваемому в убийстве ветерана ВОВ и его жены предъявлено обвинение

20-летнему молодому человеку, который подозревается в убийстве в Рязани ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жены предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области. 

Напомним, о задержании подозреваемого стало известно в среду, 9 октября. По данным СК РФ, ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Давать показания подозреваемый отказался. 

Вчера же по решению суда молодого человека заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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