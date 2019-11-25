На главную Новости Рязани Подозреваемому в убийстве Павла Макеева продлили срок содержания под стражей
Новости РязаниПроисшествия

Подозреваемому в убийстве Павла Макеева продлили срок содержания под стражей

Московский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей 20-летнему подозреваемому в убийстве ветерана ВОВ Павла Макеева и его супруги. В СИЗО он пробудет минимум до 27 декабря. 

Напомним, тела ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги были найдены в их квартире 26 сентября 2019 года. Пожилые люди были убиты. Через некоторое время по подозрению в убийстве был задержан 20-летний Максим Куприн. Ему предъявили обвинение и взяли под стражу.

‡агрузка...

В понедельник, 25 ноября, суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей. Сторона защиты просила отпустить молодого человека под домашний арест, но суд оставил его под стражей. 

Отметим, что для выявления следов подозреваемого в квартире криминалисты использовали специальный пар

Ранее о подозреваемом рассказала его бабушка.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»