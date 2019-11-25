Подозреваемому в убийстве Павла Макеева продлили срок содержания под стражей

Московский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей 20-летнему подозреваемому в убийстве ветерана ВОВ Павла Макеева и его супруги. В СИЗО он пробудет минимум до 27 декабря.



Напомним, тела ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги были найдены в их квартире 26 сентября 2019 года. Пожилые люди были убиты. Через некоторое время по подозрению в убийстве был задержан 20-летний Максим Куприн. Ему предъявили обвинение и взяли под стражу.



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В понедельник, 25 ноября, суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей. Сторона защиты просила отпустить молодого человека под домашний арест, но суд оставил его под стражей.



Отметим, что для выявления следов подозреваемого в квартире криминалисты использовали специальный пар.

Ранее о подозреваемом рассказала его бабушка.