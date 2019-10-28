Подававший надежды школьник найден мёртвым на кирпичном заводе

Сайт издательства «Пресса» сообщил некоторые подробности ЧП в Шацком районе, где был найден мёртвым 15-летний подросток.



По данным журналистов, парень подавал надежды, был победителем олимпиад по разным предметам. В тот день он собирался на осенний бал в Казачинской средней школе. С разрешения матери собирался отпраздновать день рождения. В школу молодой человек так и не пришёл, а через некоторое время его труп был обнаружен на старом кирпичном заводе.



Сейчас следователи устанавливают, с кем школьник был на заводе, а также почему его там оставили одного. Кроме того, экспертам предстоит установить причину смерти парня.

