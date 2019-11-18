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Под Рязанью перевернулись два автомобиля

В Скопинском районе в результате ДТП два автомобиля оказались в кювете. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в пятницу, 15 ноября, в 07.50 на 90-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин». 18-летняя девушка, ехавшая за рулём «Лады Приоры», не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшимся впереди автомобилем  «Пежо Боксер» под управлением 46-летнего жителя Рязани. После контакта обе машины оказались в кювете и опрокинулись. 

В ДТП пострадала 44-летняя пассажирка иномарки, ей потребовалась помощь медиков.

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