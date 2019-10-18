Под Рязанью грузовик задавил дорожного рабочего

В пятницу, 18 октября, примерно в 11:30, в Рязанском районе на 223-м километре автодороги М5 «Урал» в ходе проведения ремонтных работ 45-летний водитель грузового автомобиля «Вольво», участвовавший в работах, по предварительной информации, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на дорожного рабочего. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД по Рязанской области.



В результате наезда 34-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.



В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

