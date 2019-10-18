На главную Рязань Происшествия Под Рязанью грузовик задавил дорожного рабочего
РязаньПроисшествия

Под Рязанью грузовик задавил дорожного рабочего

В пятницу, 18 октября, примерно в 11:30, в Рязанском районе на 223-м километре автодороги М5 «Урал» в ходе проведения ремонтных работ 45-летний водитель грузового автомобиля «Вольво», участвовавший в работах, по предварительной информации, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на дорожного рабочего. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД по Рязанской области. 

В результате наезда 34-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

На Северной окружной дороге в Рязани произошло несколько ДТП

В центре Рязани иномарка сбила подростка

Нетрезвый водитель устроил ДТП на Куйбышевском шоссе