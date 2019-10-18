В пятницу, 18 октября, в Рязанском лицее №4 отметили День лицеиста. В России праздник ежегодно отмечается 19 октября – в память о лицее, который был создан в 1811 году как учебное заведение, которое по сей день является эталоном качественного государственного образования.

В этот день старшеклассники и преподаватели проводят лицейские уроки и разнообразные развивающие мероприятия, совсем юные ученики проходят посвящение в первоклассники. Также в лицей №4 приходят благодарные выпускники, чтобы пообщаться с педагогами и поздравить учебное заведение. Завершается праздник большим лицейским пирогом, по кусочку которого получают все ученики.

На одном из тематических уроков, которые провели ученики 11 класса, юные лицеисты написали «письмо в будущее». Небольшое сочинение создавалось по формуле письма времён Великой отечественной войны, чтобы его можно было сохранить для будущих поколений. В дальнейшем эти письма могут войти в книгу «Уроки школы у Кремля», которая выйдет к 80-летию учебного заведения, которое отметят в декабре 2019 года.

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Старшеклассники также провели урок для первоклашек – дети отвечали на тематические вопросы, смотрели старые фотографии и знакомились с историей лицея. Затем первоклассники дали торжественную клятву лицеиста.

– Я, получая звание лицеиста, обещаю: с прилежанием и трудолюбием постигать разные науки, хорошо учиться, много читать, помогать своим одноклассникам, быть добрым, справедливым, честным человеком, своими успехами приумножать славу лицея. Виват, лицей!

После клятвы дети ответили на вопрос: «Как вы думаете, каким должен быть настоящий лицеист?».

– Мне кажется, что лицеист должен быть добрым, умным и справедливым

– Он должен быть хорошим и вежливым

– Лицеист должен быть честным

– У него должны быть очень хорошая память и хорошие качества

– Ученик лицея должен быть добрым, любить читать и хорошо учиться

– Лицеист должен быть умным, добрым и справедливым

– У него должно быть много друзей

Ответы были самые разные, но одно можно сказать точно: ученик лицея – человек хороший.

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В День лицеиста педагоги с трепетом вспоминают своих выпускников и яркие моменты – второй этаж представляет собой музей, рассказывающий об истории и современности учебного заведения. Здесь находятся фотографии первых выпускников и портрет заместителя научного руководителя Высшей школы экономики Льва Любимова, который внёс большой вклад в развитие учебного заведения. В разные годы лицей посетили Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, герой России Михаил Малахов. Здесь же на фотографии президент Владимир Путин вручает Звание народного учителя РФ Зинаиде Климентовской в 2005 году.

Кстати, Зинаида Климентовская продолжает преподавать в лицее. В День лицеиста она вместе с младшеклассиками читала лицейские записи и учила детей, как нужно относиться друг к другу.

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Одна из преподавателей, Елена Борисова, учитель начальных классов, некоторое время назад сама была выпускницей лицея №4, правда, в то врем это была четвёртая школа. Статус «Лицей» учебное заведение получило в 1991 году.

– В этот день я испытываю особое волнение, потому что лицей для меня – это не просто место работы. Когда-то давно в этих стенах для меня прозвучал первый звонок, и мой большой учительский путь начался именно с лицейского порога. Для меня лицей – это место интеллектуального и духовного наполнения, ведь он питает тех, кто приникает к его живительному источнику. И своему лицею в этот день мне хотелось бы пожелать ярких осенних красок, деяний, больших и значимых. Виват, лицей! – сказала Елена Борисова.

Есть в лицее и молодые учителя, которые чтят традиции и вносят инновации. Учитель английского языка Светлана Баранова и учитель русского языка и литературы Светлана Шамонова в этом учебном году оформили интерактивную тематическую стену, посвящённую важным вопросам мира, личности и их соотношения.

– В пространство мы решили включить детей, не обязательно выпускников лицея, просто известных личностей, которые добились успехов в различных направлениях. Также у нас расположены различные абстрактные вещи, которые могут быть связаны с жизнью, – рассказала Светлана Баранова.

Светлана Шамонова добавила, что такие талантливые личности могут стать отличным примером для подрастающего поколения. Экспозицию с хештегами и QR-кодами молодые педагоги активно используют на уроках.

– Сегодня мы отмечает праздник – день лицея. Хочется отметить, что у нас гармонично существуют традиции и новые подходы и инновации. Ведь всё вместе – залог успешной школы, – добавила Светлана Баранова.

Девушки пожелали коллегам не бояться ошибаться, быть открытыми миру и доверять ему, тогда всё получится!

В день лицеиста в учебном заведении каждую перемену проходил флешмоб – старшеклассники приготовили танцевальный номер. Весь учебный день ученики с удовольствием размещались на большой лестнице и наблюдали за происходящим.

– В лицее воспитывает всё, начиная от той атмосферы, которую мы создаём для детей. А это для меня, как для руководителя, самое важное, когда ребёнок идёт в школу с радостью и удовольствием. Мне кажется, это большая часть успеха, – сказала директор лицея №4 Надежда Ширенина.

Узнать подробнее об истории и современности рязанских лицеев, а также о традициях и выдающихся выпускниках можно будет в ближайшее время в разделе «Акценты». Не пропустите!