Писатель Сергей Рюмин представил в Рязани новую книгу «Санитары. Оперативный эксперимент»

В библиотеке имени Горького в Рязани прошла презентация новой книги Сергея Рюмина «Санитары. Оперативный эксперимент». Об этом сообщается на сайте библиотеки.



Ветеран ФСБ России Сергей Борисович Рюмин известен рязанским читателям как автор романа «Позывной «Санитары» о действиях сотрудников госбезопасности на Северном Кавказе в начале 90-х годов. Характеризуя ту книгу, член Союза писателей России Константин Паскаль обратил внимание на необычность романа – по сути документальный, по форме приключенческий.



«Санитары. Оперативный эксперимент» – военно-приключенческий роман, действие которого происходит в начале двухтысячных в Чечне, Йемене, Москве и Лэнгли, где находится штаб-квартира ЦРУ. Уникальность романа в его реалистичности, в психологической достоверности и в детальном описании жизнедеятельности чекистов при выполнении ими специальной операции.



Участники презентации – первые читатели и рецензенты новой книги говорили о её нужности и своевременности, особенно для молодёжи, для понимания окружающего нас мира, для формирования представлений об истинных жизненных ценностях.



У автора уже есть задумки на новую книгу, которая может стать продолжением написанного.

