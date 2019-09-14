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Писатель Сергей Рюмин представил в Рязани новую книгу «Санитары. Оперативный эксперимент»

В библиотеке имени Горького в Рязани прошла презентация новой книги Сергея Рюмина «Санитары. Оперативный эксперимент». Об этом сообщается на сайте библиотеки. 

Ветеран ФСБ России Сергей Борисович Рюмин известен рязанским читателям как автор романа «Позывной «Санитары» о действиях сотрудников госбезопасности на Северном Кавказе в начале 90-х годов. Характеризуя ту книгу, член Союза писателей России Константин Паскаль обратил внимание на необычность романа – по сути документальный, по форме приключенческий.

«Санитары. Оперативный эксперимент» – военно-приключенческий роман, действие которого происходит в начале двухтысячных в Чечне, Йемене, Москве и Лэнгли, где находится штаб-квартира ЦРУ. Уникальность романа в его реалистичности, в психологической достоверности и в детальном описании жизнедеятельности чекистов при выполнении ими специальной операции.

Участники презентации – первые читатели и рецензенты новой книги говорили о её нужности и своевременности, особенно для молодёжи, для понимания окружающего нас мира, для формирования представлений об истинных жизненных ценностях.

У автора уже есть задумки на новую книгу, которая может стать продолжением написанного. 

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