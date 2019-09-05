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Отделение самбо переедет из «Буревестника» на новое место

О закрытии отделения самбо СДЮСШОР «Юпитер», воспитанники которого сейчас занимаются в ДС «Буревестник», речь не идёт. С большой долей вероятности, к октябрю оно переедет в новый зал. Об этом РИА «7 новостей» сообщил исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Кирилл Сосунов. 

Напомним, ранее о том, что секция может переехать, что создаст трудности воспитанникам, сообщили родители юных самбистов. Также они написали письмо руководству профсоюзного объединения. 

– Нас поставили в жёсткие условия, предложив повысить арендную плату практически на 70%, – рассказал Кирилл Сосунов. – Для нас это неприемлемо, тем более, если учитывать, в каких условиях приходится заниматься детям и работать тренерам. Мы были готовы увеличить плату на 5%, но в ответ получили предложение о том, что в зал спортсменов будут пускать только три раза в неделю. Для тренировочного процесса этого мало. 

По словам Кирилла Сосунова, в сентябре дети будут заниматься в «Буревестнике», их никто не выгоняет. А в октябре начнутся занятия на «Атрон арене» на улице Колхозной.

– Условия для занятий там гораздо лучше, также более комфортные условия и для тренеров, – отметил Сосунов. – Сейчас мы ведём переговоры и, скорее всего, самбисты переедут именно туда.

По данным РИА «7 новостей», пару лет назад в «Атрон арену» из «Буревестника» переехала и секция художественной гимнастики. Там условиями для работы довольны. 

На данный момент самбо в «Буревестнике» занимаются 266 детей. 

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