На главную Рязань Происшествия Опровергнута информация о выдаче разрешения на строительство рязанцу, протестовавшему у Минстроя
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Опровергнута информация о выдаче разрешения на строительство рязанцу, протестовавшему у Минстроя

В Рыбновском районе опровергли информацию о выдаче разрешения на строительство на территории «Есенинской Руси» местному жителю, который ранее пришёл с горючей жидкостью к зданию Минстроя в Москве. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса»

Ранее в некоторых сетевых изданиях появилась информация, что после акции у Минстроя Забеглов всё-таки получил разрешение. Она не соответствует действительности.

По данным издательства «Пресса», в июне 2018 года мужчина получил в аренду участок земли в Пощупове, после чего обратился к главе администрации района с просьбой выдать разрешение на строительство там жилого дома, но получил отказ.

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