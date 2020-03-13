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Онкодиспансер переезжает в старое здание БСМП на улице Дзержинского

В Рязани идут работы по переезду онкодиспансера в старое здание БСМП на улице Дзержинского. Об этом сообщил у себя на странице ВК министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. 

– Сегодня провёл совещание с главными врачами Больницы скорой медицинской помощи Виктором Борисовичем Филимоновым и Областного клинического онкодиспансера Михаилом Евгеньевичем Рязанцевым. Обсудили ход переезда онкологической службы в прежнее здание БСМП. Служба займёт все помещения. На период строительства нового онкоцентра коллектив диспансера будет оказывать медицинскую помощь своим пациентам здесь. Ожидаем, что это займёт трехлетний период.

В настоящее время здания освобождаются от старой мебели, инвентаря. Работа продолжится и в выходные дни. Далее помещения будут обработаны и начнём переезд, – написал Прилуцкий. 

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